Бывшие сотрудники Госстройнадзора Крыма пошли под суд за крупную взятку

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Группа из пяти человек предстанет перед судом в Симферополе по обвинению в получении части крупной взятки.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, трое из них являются бывшими сотрудниками Службы государственного строительного надзора республики.

«В зависимости от роли каждого в содеянном, бывший начальник управления государственного строительного надзора Службы государственного строительного надзора Республики Крым, бывшие заведующий отделом и главный консультант отдела службы, директор коммерческой фирмы и гражданское лицо, фактически осуществлявшее руководство данной фирмой, обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), получении взятки должностными лицами за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ)», – сообщила Постнова.

По данным СК, весной 2020 года действующий на тот момент начальник управления государственного строительного надзора создал преступную группу и приказывал подчиненным при проверках строительных объектов принуждать руководителей фирм-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с компанией «Крымская служба технического заказчика». Эта компания была подконтрольной начальнику управления.

«Исполняя незаконное указание начальника, заведующий отделом и главный консультант отдела в ходе проверки объекта потребовали от представителя ООО «Петрокомплект» заключить такой договор. В интересах начальника управления выступило гражданское лицо и подконтрольный ему директор ООО «Крымская служба технического заказчика», которые в ходе личной встречи потребовали заключить фиктивный договор между ООО «КСТЗ» и ООО «Петрокомплект» об оказании услуг по осуществлению строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса «Евпатория» в размере 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, рассчитанного на 60 месяцев», – пояснила Постнова.

Работников Госстройнадзора и гендиректора «КСТЗ» задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Симферополю после передачи первой суммы. Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, общая сумма взятки составила 12 млн рублей.

«Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших должностных лиц Службы государственного строительного надзора Республики Крым и генерального директора ООО «Крымская служба технического заказчика», – сообщила Бирюк.

Расследование уголовных дел завершено, они направлены в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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