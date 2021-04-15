Более сотни взрывоопасных предметов нашли в севастопольском садоводческом товариществе

Саперы МЧС извлекли из земли и транспортировали в безопасное место более 100 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.

«Крупное скопление взрывоопасных предметов времен войны саперы извлекли из грунта на территории садоводческого товарищества «Парус», – говорится в сообщении. – Боеприпасы на этом месте были найдены при проведении земляных работ, о чем поступило сообщение в МЧС России».

При отработке заявки специалисты подняли на поверхность четыре минометные мины, 12 запалов, 55 ручных гранат, 49 артиллерийских снарядов. «На данный момент все они транспортированы в безопасное место для последующего уничтожения», – уточнили в ведомстве.

Пиротехническую операцию провели 13 апреля. На месте работали три сотрудника Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю и одна единица техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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