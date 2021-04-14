За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов

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За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.

Об этом «Известиям» заявили в Aviasales.

«Количество запросов авиабилетов на черноморские курорты – Краснодар, Симферополь, Анапа – увеличилось на 30%. Наибольший рост показали Иордания (+129%), Тунис (+100%) и Египет (+98%), уточнили в пресс-службе сервиса. Однако назвать Тунис и Иорданию полноценной альтернативой Турции нельзя. С Амманом и Тунисом у РФ нет прямого авиасообщения, средний чек на полеты туда-обратно с пересадкой в Дохе и Дубае составляет 26 тыс и 40 тыс рублей соответственно. В Турцию, для сравнения, в марте-апреле можно было улететь за 15-17 тыс», – пишет издание.

После ограничения полетов в Турцию россияне на 44% чаще стали искать билеты в столицу Карелии Петрозаводск, заявила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Она также отметила рост интереса к Симферополю – на 40%, Сочи – на 39%, Геленджику – на 36% и Горно-Алтайску – на 26%.

С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за ухудшения в республике ситуации с коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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