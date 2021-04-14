За неделю мошенники похитили у крымчан 6,5 млн рублей

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За минувшую неделю в Крыму зарегистрировали 49 фактов дистанционных мошенничеств на общую сумму почти 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.

Отмечается, что основная часть таких преступлений связана со звонками, поступающими к крымчанам якобы от сотрудников банковских учреждений.

«Злоумышленники различными способами получали от потерпевших информацию конфиденциального характера, позволяющую мошенникам получить доступ к банковскому счету. Установлено, что все звонки поступали с подменных номеров с кодом 495- и 499-. Как правило, они осуществлялись посредством IP-телефонии с интернет-ресурсов, зарегистрированных в различных регионах России и на территории иных государств», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, еще одной формой обмана стали звонки по телефонам, размещенным на популярном российском интернет-сайте объявлений или в социальных сетях.

«Мошенники использовали преступные схемы, позволяющие получить персональные данные как покупателей, так и продавцов, разместивших объявления. В некоторых случаях доверчивые граждане вносили аванс за приобретаемый товар, однако желаемой покупки не получали. При других схемах обмана они предоставляли звонившему конфиденциальную информацию по своей банковской карте», – отмечается в сообщении.

Чаще всего дистанционные мошенничества в течение минувшей недели совершались в отношении жителей Симферополя, Керчи, Феодосии, Ялты, Красногвардейского, Белогорского, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

«В разных случаях потерпевшие теряли суммы в размере от 4 тысяч до 900 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного за неделю 49-ти потерпевшим, составила почти 6,5 млн рублей», – заключили в полиции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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