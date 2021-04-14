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ВСУ провели танковые маневры возле Крыма

19:07 среда, 14 апреля 2021
ВСУ провели танковые маневры возле Крыма

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Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности при противодействии прорыву условного противника.

Вблизи Крыма ВСУ провели маневры по отражению прорыва условного противника. Об этом в Facebook сообщает Командование ОС ВСУ.

По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны.

«Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия, в бой были введены танковый резерв и противотанковая артиллерия», – сообщил командующий ОС ВСУ Сергей Наев.

Сообщается, что противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 Рапира быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожения противника.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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