Власть
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма
фото © Новости Крыма
Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.
Как заявил на совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, «Киев, пользуясь поддержкой США, может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма».
«При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага», – цитирует Патрушева «Интерфакс».
По его словам, Киев готов пойти на провокации, связанные с гибелью своих военнослужащих. «Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – добавил секретарь Совбеза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Самолеты и беспилотники НАТО зачастили с визитами в Крым. За минувшие выходные над полуостровом были замечены шесть летательных аппаратов.
Россия приступила к переброске в Крым тяжелого вооружения из Ингушетии. ПФ направляет в Крым дополнительные силы армии и вооружения.
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь. Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».
Во время «Выстрела памяти» в Керчи у военных заклинило пушку. В Керчи 11 апреля, в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала провели акцию «Выстрел памяти», на которой были запланированы залпы из двух пушек.
В Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники
В Крыму наблюдается интенсивное перемещение российской военной техники.
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма
Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.
Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев думает, что «в Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины».
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
10 апреля
Какой сегодня праздник 14 апреля фото
Сегодня, 14 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.