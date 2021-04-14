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Власть

Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма

15:22 среда, 14 апреля 2021
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма

фото © Новости Крыма

Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.

Как заявил на совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, «Киев, пользуясь поддержкой США, может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма».

«При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага», – цитирует Патрушева «Интерфакс».

По его словам, Киев готов пойти на провокации, связанные с гибелью своих военнослужащих. «Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – добавил секретарь Совбеза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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