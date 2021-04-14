Водный кризис
Развитие сюжета: В Ялте ограничили подачу воды, чтобы накопить ее для курортников ● Константинов решил, что Крым сможет напоить всех туристов пресной водой ● Водохранилища Крыма получили много воды за неделю с дождями ● Обезвоженное Инкерманское озеро снова наполнят водой ● Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года
Власти РФ дадут 70 млн рублей на оценку запасов питьевой воды в Азовском море
Геологоразведочные мероприятия предполагается провести до 1 февраля 2022 года.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 70 000 тыс. рублей для предоставления субсидии акционерному обществу «Росгеология» на финансовое обеспечение реализации комплексной программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря, имея в виду предоставление отчета Роснедрам по результатам выполнения первого этапа геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновый отложениях в границах акватории Азовского моря», — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что российские ученые начали поиски пресной воды под Азовским морем.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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