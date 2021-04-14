Власти намерены существенно изменить организацию движения на ялтинской обводной дороге

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Власти Ялты предлагают внести изменения в организацию движения на обводной дороге, огибающей большую часть города.

Как отметил в ходе совещания с представителями Службы автомобильных дорог Республики Крым заместитель главы местной администрации Сергей Стрельбицкий, жители региона и туристы недовольны разметкой и на ряде других участков трассы от Гурзуфа до Фороса.

«Дороги Ялты стоят на балансе муниципалитета, республики, в том числе Службы автомобильных дорог, хозяйственных организаций, и нам необходимо систематизировать действия для дальнейшего наведения порядка – предстоит разработать совместный план мероприятий по устранению недостатков и дальнейшего развития дорожной сети», – пояснил Стрельбицкий.

По информации начальника отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации Ялты Игоря Чулевича, одним из проблемных мест остается неосвещаемый пешеходный переход в районе санатория «Ай-Даниль».

«Электропитание фонарей, которые там есть, необходимо обеспечить муниципалитету», – уточнил он.

Кроме того, по его словам, планируется установить светофор на разворотном кольце троллейбуса возле арки Никитского ботанического сада, а около Никитской школы и пешеходного перехода у магазина «Магистраль» – светофоры с кнопкой.

Также Чулевич указал на необходимость разрешить левый поворот с трассы на санаторий «Сосняк». «В настоящее время по разметке он запрещен, но горожане все равно поворачивают, вводя в заблуждение других участников движения», – пояснил он, отметив, что аналогичное изменение разметки позволит водителям осуществлять поворот на Массандровский дворец в районе моста.

Представитель администрации также обратил внимание на необходимость подсветки пешеходного перехода возле «закрытого» поворота на «Горгаз». «А в перспективе необходимо рассмотреть организацию в этом месте надземного перехода, оборудованного лифтами, как и на перекрестке улиц Халтурина и Ореховая, где на переходе нужно в ближайшее же время установить светофор», – заявил Чулевич.

По его словам, также предлагается разрешить два левых поворота – как со стороны Симферополя, так и со стороны Севастополя – на улицу Изобильная и левый поворот в районе Поляны сказок для заезда на улицу Кирова. При этом рассматривается необходимость установки светофоров на перекрестке с дорогой на Васильевку и возле остановок на обводной дороге «улица Мисхорская», «Бакалея» и «10-й микрорайон».

Чулевич также сообщил, что остановки с обеих сторон трассы запланированы у верхнего заезда к Ливадийской больнице и на Южнобережном шоссе чуть выше поворота на Гаспру, в верхнем Кастрополе и с правой стороны (в сторону Фороса) в Голубом заливе.

«Все вопросы, затронутые в ходе совещания, приняты в работу. Но прежде всего, до начала активного курортного сезона, планируется поставить светофоры на проблемных перекрестках обводной дороги», – подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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