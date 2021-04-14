В Ялте ограничили подачу воды, чтобы накопить ее для курортников

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Ситуация с водообеспечением Ялты сложная, но не критичная, к началу курортного сезона город подойдет со стабильными запасами воды. Однако их пока недостаточно для того, чтобы подавать воду круглосуточно.

Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

«На текущий момент в водохранилищах, которые снабжают Большую Ялту, накоплено уже более 10 миллионов кубометров. Полный объем, который нам нужен для круглосуточной подачи – 21 миллион. Ситуация сложная, но не критичная. К сезону мы готовимся, в частности, поэтому и было принято решение ограничить подачу воды по часам», - отметила она.

По словам мэра Ялты, в данный момент город в сутки тратит около 45 тысяч кубометров, чтобы подавать воду на шесть часов в день. В режиме круглосуточного водоснабжения Ялта потребляет около 80 тысяч кубометров. Но в курортный сезон потребление воды увеличивается до 120 тысяч кубометров в сутки.

«Поэтому засуха вынуждает нас прибегать к альтернативным мерам. Первоочередная мера – это все-таки ремонт сетей. Но с учетом того, что у нас только основных сетей больше 700 километров, мы должны понимать: на их замену нужны даже не годы, а несколько десятков лет, - признала Павленко. – Во вторую очередь мы используем альтернативные источники – наши водопады и озера. Что касается опреснителей – вопрос на стадии проработки, все детали реализации этого проекта сейчас обсуждаются».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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