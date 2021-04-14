Власть
В Ялте обещают запустить пассажирские катера между поселками
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Власти Ялты планируют восстанавливать морское пассажирское сообщение между южнобережными городами и поселками.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, морские пассажирские катера смогут стать хорошей альтернативой сухопутному транспорту – автомобилям и автобусам – и разгрузить плотное движение в городе.
«В Ялте сегодня транспортный коллапс, и одним из выходов я вижу возвращение к практике советских времен по развитию морского транспорта, в частности, пассажирских перевозок, - пояснила Павленко. – У нас почти все поселки находятся на побережье. Кроме того, можно было бы наладить такое сообщение и с другими городами – Феодосией, Севастополем, Евпаторией. Есть несколько стратегических вариантов, все они требуют многомиллиардных инвестиций».
Тем не менее, движение небольших катеров для перевозки пассажиров городские власти планируют организовать уже нынешним летом.
«На днях с нами связался наш судостроительный завод «Море», который готов предоставить облегченные маленькие катера. Такие «морские автобусы» мы надеемся запустить уже в этом курортном сезоне, проект сейчас дорабатывается», - сообщила Павленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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