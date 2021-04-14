В Севастополе заливают бетоном центральный пляж

фото © пресс-служба правительства Севастополя

Тротуарная плитка, видимо, окончательно покинет городскую набережную.

В Севастополе начался демонтаж тротуарной плитки, уложенной оператором пляжа «Хрустальный» летом прошлого года. После многократных повреждений и ультиматума от властей города на набережную Адмирала Клокачева решили вернуть бетонное покрытие.

«Мы смотрим очередную попытку – убрать в бетон пляж на мысе Хрустальный. Я напомню, что эту плитку уже неоднократно смывал шторм, и вот, в очередной раз, теперь пытаются сделать бетонное покрытие. Ну что же? В добрый путь, посмотрим, что получится на этот раз», – говорит автор видео, размещенного на YouTube-канале Sevastopol Life.

О том, что вымостить 4 тысячи квадратных метров прибрежной территории тротуарной плиткой, — странная идея, местные СМИ писали еще на этапе строительных работ. Однако генеральный директор ООО «Пляж Хрустальный» Сергей Калюжный, чья компания получила эту территорию в длительную аренду, заверял скептиков, что плитка обязательно будет держаться.

Вот только чуда не произошло, и в начале июля на тот момент недавно благоустроенная территория в первый раз не выдержала удара стихии. После этого покрытие регулярно смывало в море, а его снова и снова укладывали рабочие – сначала в правительстве региона заявляли, что набережную замостят гранитом, однако этого не произошло.

После январского шторма, когда стихией, кроме набережной Клокачева, был поврежден гранит у памятника Затопленным кораблям, оператору пляжа «Хрустальный» была поставлена задача: в короткие сроки принять решения в отношении покрытия, которое применяется на обслуживаемой им территории. Если компания не решит вопрос с плиткой, которую регулярно смывает штормами, контракт с ней обещали расторгнуть.

В тексте использованы материалы: Форпост

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