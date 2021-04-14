Власть
В Севастополе проведут ревизию нотариальных контор
В Севастополе начинается новый передел земельной собственности, в рамках которого собираются провести ревизию нотариальных контор.
Сегодня число нотариусов на душу населения в городе значительно превышает средний российский уровень. А вот свободной земли почти не осталось. Поэтому решено проверить все сделки, совершенные после 2014-го года.
Начнут со спорных участков –в числе прочего будут проверять нотариусов на предмет легализации документов, выданных Украиной, и последующих перепродаж полученной таким образом земли.
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