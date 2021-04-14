В Крыму женщина угнала автомобиль и попала в ДТП

В Сакском районе Крыма 43-летняя женщина угнала автомобиль у односельчанина и попала в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.

Сообщается, что мужчина оставил ключ в замке зажигания, а когда обнаружил пропажу авто, позвонил в полицию.

«Для документирования факта преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГИБДД. Благодаря проведенной работе стражами порядка была установлена 43-летняя односельчанка потерпевшего, причастная к похищению машины. Злоумышленница рассказала, что, прогуливаясь по селу, увидела открытый автомобиль, после этого она села за руль чужой машины, завела ее и поехала. Не преодолев и ста метров, женщина совершила столкновение с препятствием», – говорится в сообщении.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК России (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Публичные комментарии женщины отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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