Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +13
море +9

Власть

В Крыму решили готовить кибермедиков

13:48 среда, 14 апреля 2021

Новый факультет планируют открыть в Медицинской академии имени Георгиевского.

Студенты будут изучать применение в медицине компьютерных технологий, рассказал профессор, доктор медицинских наук, директор Медицинской академии Крымского федерального университета Евгений Крутиков.

«Мы на перспективу у себя планируем открытие нового факультета, который позволит подготавливать нам специалистов, в том числе и компьютерных технологий в области медицины. Это будет медицинская кибернетика. Это будет отдельный факультет, он будет называться медико-биологический», — рассказал Евгений Крутиков.

Планируется, что новый факультет будет выпускать специалистов по трем направлениям: медицинская кибернетика, медицинская физика и медицинская биохимия, уточняет crimea-radio.ru.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели. Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.

Первые 100 человек привились от COVID-19 в мобильном пункте в Симферополе. Более 100 человек получили прививку от COVID-19 за первые несколько часов работы мобильного пункта вакцинации в центре Симферополя.

В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.

В Крыму опять растет число новых заражений. За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники

В Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники

В Крыму наблюдается интенсивное перемещение российской военной техники.

Власть
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма

Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма

Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.

Власть
Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев думает, что «в Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины».

Общество
Какой сегодня праздник 14 апреля

Какой сегодня праздник 14 апреля фото

Сегодня, 14 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации