В Крыму решили готовить кибермедиков

Новый факультет планируют открыть в Медицинской академии имени Георгиевского.

Студенты будут изучать применение в медицине компьютерных технологий, рассказал профессор, доктор медицинских наук, директор Медицинской академии Крымского федерального университета Евгений Крутиков.

«Мы на перспективу у себя планируем открытие нового факультета, который позволит подготавливать нам специалистов, в том числе и компьютерных технологий в области медицины. Это будет медицинская кибернетика. Это будет отдельный факультет, он будет называться медико-биологический», — рассказал Евгений Крутиков.

Планируется, что новый факультет будет выпускать специалистов по трем направлениям: медицинская кибернетика, медицинская физика и медицинская биохимия, уточняет crimea-radio.ru.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели. Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.

Первые 100 человек привились от COVID-19 в мобильном пункте в Симферополе. Более 100 человек получили прививку от COVID-19 за первые несколько часов работы мобильного пункта вакцинации в центре Симферополя.

В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.

В Крыму опять растет число новых заражений. За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.