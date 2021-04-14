Власть
В Крыму решили готовить кибермедиков
Новый факультет планируют открыть в Медицинской академии имени Георгиевского.
Студенты будут изучать применение в медицине компьютерных технологий, рассказал профессор, доктор медицинских наук, директор Медицинской академии Крымского федерального университета Евгений Крутиков.
«Мы на перспективу у себя планируем открытие нового факультета, который позволит подготавливать нам специалистов, в том числе и компьютерных технологий в области медицины. Это будет медицинская кибернетика. Это будет отдельный факультет, он будет называться медико-биологический», — рассказал Евгений Крутиков.
Планируется, что новый факультет будет выпускать специалистов по трем направлениям: медицинская кибернетика, медицинская физика и медицинская биохимия, уточняет crimea-radio.ru.
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