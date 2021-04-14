В Крыму рассказали что делать при нападении клещей

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Как подготовиться к сезону клещей и что делать, если насекомое уже на коже, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.

«Если клещ присосался, это уже опасность. В любом случае проникновение клеща в кожу чревато передачей инфекции человеку. Здесь не важно, насколько сильно он набрался крови. Чтобы избежать неприятных последствий в будущем, нужно обратиться в медорганизацию, чтобы клеща сняли и забрали на анализ. Во-первых, медики сделаю это аккуратно, чтобы никаких частей тела насекомого не осталось у вас в коже. Во-вторых, они не раздавят его, потому можно будет провести тщательное исследование», - рассказала она.

По словам специалиста, снимать клеща самостоятельно стоит лишь в том случае, если вы находитесь вдали от цивилизации. Например, в длительном походе.

«Не хотелось бы рекламировать какой-либо из способов снять клеща в домашних условия. Если вы вернулись домой и заметили его на коже, то всегда можно обратиться к медикам, учитывая, что все эти пункты работают у нас круглосуточно. Важно также еще понимать, как глубоко присосался клещ. Ни в коем случае нельзя силой тянуть его. У этих насекомых при присасывании включается механизм скручивания. Поэтому при его снятии нужно легкими движениями пытаться его как бы «выкрутить» из себя. Но это относится к тем, кто находится в турпоходе, например, и в ближайшее время не планирует возвращаться в город», - подчеркнула собеседница.

Клеща следует положить в коробку или банку, чтобы потом отнести на анализ в лабораторию. При этом, как отметила эксперт, не имеет значения, жив он будет или нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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