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Власть

В Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники

15:37 среда, 14 апреля 2021
В Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники

фото © Крым.реалии

В Крыму наблюдается интенсивное перемещение российской военной техники.

Как очевидцы, во вторник, 13 апреля, колонны военной техники передвигались по трассе «Таврида» на протяжении всего дня.

Так, по информации очевидцев, утром в среду на востоке Крыма по трассе проследовала большая колонна военной техники в сопровождении дорожной военной инспекции. В составе колонны были боевые машины с системами залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника.

Также в этот день, по словам очевидцев, еще одна колонна военной техники двигалась по трассе «Таврида» вглубь полуострова. В составе колонны замечено большое количество топливозаправщиков, грузовиков для перевозки личного состава и колесных БМП (боевая машина пехоты).

Напомним, на трассе «Таврида» в Крыму 26 марта наблюдалось перемещение российской военной техники. В сторону Керчи также двигалась колонна крытых грузовиков и тягач, который буксировал неисправный бронетранспортер. До этого, 24 марта, в Крыму сообщали о переброске колонн российской военной техники. На востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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