Происшествия
В Крыму юный «водитель» сбил велосипедиста и разбил две машины
Сотрудники ГИБДД Симферопольского района привлекли к ответственности мужчину, самостоятельно пытавшегося научить 12-летнего сына вождению.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В поселке Николаевка Симферопольского района 44-летний отец решил научить вождению автомобиля своего сына 2009 года рождения. Итог такого обучения – сбитый велосипедист, два разбитых автомобиля и поврежденное дорожное ограждение. Видео с происшествие моментально разлетелось по соцсетям и телеграмм-каналам.
На видео видно, как по управлением подростка «Митсубиси Спейс» совершил наезд на 60-летнего велосипедиста. После этого машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем «Форд» и дорожным сооружением. Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.
Результаты отчета полиции будут направлены в службу по делам несовершеннолетних, а в отношении отца несовершеннолетнего возбуждено административное делопроизводство, которое может обернуться штрафов до тридцати тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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