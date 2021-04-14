В Крыму хотят потратить миллиард на канализацию в Малореченском

Власти Крыма определи подрядчика реконструкции системы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Малореченское под Алуштой.

Согласно соответствующему распоряжению главы республики Сергея Аксенова, сумма контракта превышает 1 млрд рублей.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания-ЮГ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с. Малореченское городского округа Алушта Республики Крым», с ценой контракта 1 074 058 602 рубля 48 копеек», – говорится в документе.

Работы должны быть выполнены до 30 июля 2024 года. Собственными силами подрядчик обязан выполнить не менее 25% объема работ.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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