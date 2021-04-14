В «Крымэнерго» озвучили дифференцированные тарифы на свет

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Smart-счетчики позволят крымчанам существенно сэкономить на оплате электроэнергии за счет использования дифференцированного тарифа.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил замгенерального директора по взаимодействию с потребителями, коммерческий директор предприятия Валерий Сергеев.

«В зависимости от вида установленного у потребителя прибора учета «Крымэнерго» предоставляет опцию двух и трехзонного тарифа. При двухзонном применяются «дневной» и «ночной» тарифы, при этом стоимость электроэнергии в ночные часы заметно ниже, чем в дневные. При трехзонном самая высокая стоимость приходится на так называемые «пиковые» часы – с 8 до 10 утра и с 20 до 22 вечера, при этом дневные и ночные стоят значительно дешевле», – сказал Сергеев и пояснил, что такой подход позволяет скорректировать нагрузку на сети.

Стоимость электроэнергии при двухзонном тарифе

При потреблении до 150 кВт: днем – 3,04 рубля, ночью – 2,13 рубля.

При потреблении до 800 кВт: днем – 3,81 рубля, ночью – 2,67 рубля.

Свыше 800 кВт: днем – 5,03 рубля, ночью – 3,52 рубля.

Стоимость электроэнергии при трехзонном тарифе

При потреблении до 150 кВт: днем – 3,04 рубля, ночью – 1,22 рубля, в пиковые часы – 4,56 рубля.

При потреблении до 800 кВт: днем – 3,81 рубля, ночью – 1,52 рубля, в пиковые часы – 5,71 рубля.

Для перехода на дифференцированный тариф абоненту необходимо написать заявление в ГУП «Крымэнерго», пояснил гость студии и добавил, что менять тариф можно один раз в год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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