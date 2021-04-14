В Евпатории чиновницу оштрафовали на миллион за покупку слишком дорогой квартиры

В прокуратуре заинтересовались, откуда у служащей одного из отделов администрации Евпатории появилась квартира в Симферополе за 3 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Главным специалистом одного из отделов администрации Евпатории в 2017 году совместно с супругом была приобретена квартира, расположенная в Симферополе, стоимостью более 3 млн рублей, что существенно превышало доход семьи.

Во время проверки прокуратура не смогла подтвердить законность получения доходов, за счет которых приобреталась недвижимость, с чем и обратилась в суд, где постановили взыскать в доход государства часть стоимости приобретенного жилья в размере 1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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