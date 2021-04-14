Власть
В Алуште по обвинению в мошенничестве осудили бывшего чиновника
фото © Новости Крыма
Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество), ст. 289 УК России (осуществление незаконного участия в предпринимательской деятельности), ч. 1 ст. 174 УК России (легализация похищенных бюджетных средств).
«В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2018 году подсудимый, фактически являясь руководителем строительной компании и одновременно главным специалистом управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Алушты, дал указание бухгалтеру предприятия участвовать в нескольких конкурсах по определению исполнителя работ по ремонту объектов газоснабжения села Изобильное, сетей теплоснабжения в поселке Партенит и сетей водоснабжения в селе Михайловка Нижнегорского района», – сказано в сообщении.
Отмечается, что после заключения муниципальных контрактов по указанию экс-чиновника в соответствующих актах были завышены объемы выполненных работ. В дальнейшем он, используя свое служебное положение, убедил руководство управления местной администрации принять завышенные объемы работ и оплатить их.
«Таким образом злоумышленник похитил из местного бюджета более 1,7 млн рублей, большую часть из которых он дополнительно незаконно легализовал. В ходе предварительного расследования удалось добиться полного возмещения ущерба», – сообщает прокуратура.
Суд назначил бывшему чиновнику окончательное наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.