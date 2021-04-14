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Власть

Урожаю Крыма угрожает опасный вредитель

15:09 среда, 14 апреля 2021

Крымский урожай может повредить распространяющийся на полуострове коричнево-мраморный клоп.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что насекомое является опасным карантинным вредителем, который существенно влияет на объем и качество урожая.

Клоп «нападает» на плодовые, овощные культуры и виноград. Поврежденные плоды непригодны в пищу или для переработки.

С вредителем можно бороться только с помощью химикатов в весеннее время.

При обнаружении коричнево-мраморного клопа нужно обратиться в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора: Севастополь, проспект Октябрьской Революции, 8, тел: (8692) 42-38-14; Симферополь, ул. Оленчука,52, тел. (8652) 56-13-10.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15 ºС до 33 ºС. Распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах Европы, в Турции.

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