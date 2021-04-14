Уход за фонтанами Севастополя подорожал на 20 процентов

Конкурс на оказание услуг по обслуживанию и содержанию фонтанов Севастополя был объявлен ГБУ «Парки и скверы».

Начальная цена контракта, согласно материалам государственной закупки, составила 19,452 млн рублей.

За эти деньги подрядчик, в частности, обязан провести запуск и шестимесячное обслуживание 23 объектов, расположенных на территории парка Победы, Студенческого сквера, парка 60-летия СССР, Приморского бульвара, Детского парка имени Марии Байды, а также сквера в районе дома № 8 по проспекту Октябрьской революции.

Напомним, что в прошлом году начальная цена аналогичного контракта составляла 16 миллионов рублей. Однако список обслуживаемых объектов тогда не включал фонтаны Комсомольского парка и сквера на проспекте Октябрьской революции.

Исполнителем контракта в 2020 году был определен индивидуальный предприниматель Валерий Безуглов, предложивший за свои услуги 6,32 млн рублей, что составило 39,5% от начальной цены.

Отметим, ранее существенные претензии горожан вызывала ситуация вокруг фонтанов в парке Победы. Главный фонтан там не работал в течение трех месяцев и постепенно превращался в болото. В комментарии ForPost последний подрядчик реконструкции парка АО «Ривьера» заверил, что перед сдачей объекта заказчику технические проблемы устранены, и фонтан будет работать исправно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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