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Происшествия

У жителя Сак с дачного участка украли металлический домик

14:49 среда, 14 апреля 2021
Саки

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» обратился местный житель, который сообщил о краже с дачного участка металлического домика.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Стражи порядка провели проверку лиц, занимающихся сбором металлолома, проверили пункты приема черного и цветного металла и установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний сакчанин, который ранее уже привлекался к ответственности за кражи металла. Свою вину он признал. Вернуть потерпевшему его имущество не представилось возможным, так как домик был распилен на металлолом и отправлен на склад соответствующего предприятия.

Возбуждено уголовное дело, начато расследование, в рамках которого подозреваемому будет избрана соответствующая мера пресечения. Ему грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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