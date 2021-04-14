Власть
Сотрудники полиции изъяли две тонны алкоголя в Евпатории
В Евпатории сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около двух тысяч литров контрафактного алкоголя.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В ходе оперативных мероприятий (…) у местной жительницы была проведена «проверочная закупка» спиртосодержащей продукции. Опасный для жизни и здоровья контрафакт женщина незаконно реализовывала в одной из торговых точек города», — сообщили в МВД.
Согласно заключения эксперта, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности, ее употребление опасносно для жизни и здоровья потребителей.
Сотрудники полиции установили поставщика нелегального сырья, им оказался житель пгт. Раздольное. В ходе проведения санкционированного обыска в его домовладении было обнаружено и изъято еще 1900 литров фальсифицированной, опасной для жизни и здоровья спиртосодержащей продукции.
Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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