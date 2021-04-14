Севастополец задушил свою спящую жену

В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

Как сообщалось ранее, 18 февраля этого года мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении жены. Однако следователи установили причастность супруга к пропаже женщины, хотя мужчина все отрицал.

В ходе следствия севастополец признался в убийстве. Он рассказал, что рано утром 10 февраля задушил спящую жену, а ночью, когда вся семья уснула, вынес тело женщины во двор и закопал. Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за того, что жена собиралась подать на развод.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи собрали все доказательства совершения преступления и направили их в прокуратуру. В дальнейшем уголовное дело будет направлено в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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