Происшествия
Севастополец задушил свою спящую жену
В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.
Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.
Как сообщалось ранее, 18 февраля этого года мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении жены. Однако следователи установили причастность супруга к пропаже женщины, хотя мужчина все отрицал.
В ходе следствия севастополец признался в убийстве. Он рассказал, что рано утром 10 февраля задушил спящую жену, а ночью, когда вся семья уснула, вынес тело женщины во двор и закопал. Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за того, что жена собиралась подать на развод.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи собрали все доказательства совершения преступления и направили их в прокуратуру. В дальнейшем уголовное дело будет направлено в суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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