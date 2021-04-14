Ремонт на площади Ленина в Симферополе начнется на следующей неделе

Начало работ по благоустройству площади им. Ленина в Симферополе намечено на следующую неделю.

Об этом в эфире радио «Крым» сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

«В этом году, действительно, все не как в прошлом. Начало строительных работ по благоустройству как общественных, так и дворовых территорий Симферополя начинается уже с весны. На данный момент уже определены подрядчики по территориям, нам доведены лимиты по соглашению между правительством Москвы и Республикой Крым, – сказал Маляров. – Работы начинаются на площади Ленина уже на следующей неделе».

По информации Малярова, стоимость работ составит порядка 110 млн рублей.

Он добавил, что ремонты уже начались на 14 территориях (2 общественные и 12 – дворовых) из 22, где запланировано благоустройство в 2021 году.

В текущем году в Симферополе за счет средств, выделенных по соглашению между правительствами Москвы и Крыма, планируют отремонтировать 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – порядка 240 млн рублей.

Неделю назад власти показали утвержденный дизайн-проект благоустройства площади им. Ленина. На этой территории полностью заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, оборудуют новое современное освещение, а также высадят новые зеленые насаждения. Согласно опубликованному дизайн-проекту, на площади между Совмином Крыма и музыкальным театром оборудуют места тихого отдыха, амфитеатр и флагштоки.

В то же время в Симферополе до сих пор не завершились работы по благоустройству некоторых общественных и дворовых территорий, которые подрядчики должны были сдать еще в декабре прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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