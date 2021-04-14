Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова

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Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team.

Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.

Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.

7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.

«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму – но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», – отмечают эксперты.

«Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя. На большей части машин закрашены бортовые номера, это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки», – пишут раследователи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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