Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +7
море +9

Власть

Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова

07:31 среда, 14 апреля 2021
Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова

фото © Новости Крыма

Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team.

Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.

Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.

7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.

«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму – но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», – отмечают эксперты.

«Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя. На большей части машин закрашены бортовые номера, это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки», – пишут раследователи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия приступила к переброске в Крым тяжелого вооружения из Ингушетии. ПФ направляет в Крым дополнительные силы армии и вооружения.

Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь. Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».

Во время «Выстрела памяти» в Керчи у военных заклинило пушку. В Керчи 11 апреля, в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала провели акцию «Выстрел памяти», на которой были запланированы залпы из двух пушек.

Житель Крыма осужден за «серийное уклонение от призыва в армию». Житель Красноперекопского района Крыма осужден за уклонение от призыва на военную службу в российскую армию.

Власть
Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова

Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова

Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team.

Общество
Какой сегодня праздник 14 апреля

Какой сегодня праздник 14 апреля фото

Сегодня, 14 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок

В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок

Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.

Главное за вчера

Ротенберг агрессивно скупает курортные объекты Крыма

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг собирается вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию пяти гостиничных комплексов в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова.

24 часа назад

Общество
На Южном берегу Крыма нашествие божьих коровок

На Южном берегу Крыма нашествие божьих коровок

В социальных сетях появился пост, посвященный симпатичным насекомым. Насекомые греются в лучах солнца.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации