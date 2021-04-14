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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 14 апреля

00:23 среда, 14 апреля 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 15, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 83 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 15, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 16, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 97 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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