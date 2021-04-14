Полицейские раскрыли кражу на кладбище в Алуште

Сотрудники полиции задержали в Алуште двух местных жителей, которые после совместного распития спиртных напитков поехали на кладбище для совершения кражи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Путем повреждения решетки и окна из подсобного помещения они тайно похитили электроинструменты, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

Правоохранители изучили записи камер наблюдения в районе кладбища и установили злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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