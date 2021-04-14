Происшествия
Полицейские раскрыли кражу на кладбище в Алуште
Сотрудники полиции задержали в Алуште двух местных жителей, которые после совместного распития спиртных напитков поехали на кладбище для совершения кражи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Путем повреждения решетки и окна из подсобного помещения они тайно похитили электроинструменты, после чего скрылись», — говорится в сообщении.
Правоохранители изучили записи камер наблюдения в районе кладбища и установили злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Ранее сотрудники полиции изъяли две тонны контрафактного алкоголя в Евпатории.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сотрудники полиции изъяли две тонны алкоголя в Евпатории. В Евпатории сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около двух тысяч литров контрафактного алкоголя.
В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ. Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.
В Крыму будут судить местного жителя за «оскорбление работников ГИБДД». Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя.
В Севастополе оштрафовали мужчину за незаконное предоставление потребительских займов. В Севастополе оштрафовали мужчину за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.
Крымчане оказались в «кредитной яме»
Значительный объем просроченной задолженности по кредитный обязательствам в Крыму и Севастополе сформировался из-за того, что заемщики – предприятия и физлица – не смогли вовремя перестроиться в условиях коронакризиса.
Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова
Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
10 апреля
В Алуште по обвинению в мошенничестве осудили бывшего чиновника
Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.