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Происшествия

Полицейские раскрыли кражу на кладбище в Алуште

Сотрудники полиции задержали в Алуште двух местных жителей, которые после совместного распития спиртных напитков поехали на кладбище для совершения кражи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Путем повреждения решетки и окна из подсобного помещения они тайно похитили электроинструменты, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

Правоохранители изучили записи камер наблюдения в районе кладбища и установили злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Ранее сотрудники полиции изъяли две тонны контрафактного алкоголя в Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудники полиции изъяли две тонны алкоголя в Евпатории. В Евпатории сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около двух тысяч литров контрафактного алкоголя.

В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ. Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.

В Крыму будут судить местного жителя за «оскорбление работников ГИБДД». Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя.

В Севастополе оштрафовали мужчину за незаконное предоставление потребительских займов. В Севастополе оштрафовали мужчину за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.

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