Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев думает, что «в Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины».

Об этом пишет РИА Новости.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

По его словам, «среди основных причин этих угроз - деструктивная деятельность США, контролируемого ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии».

Патрушев также обвинил Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму.

«Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», - сказал секретарь Совбеза РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Глава Совбеза РФ проведет в Крыму совещание по нацбезопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в среду в Севастополе совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

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