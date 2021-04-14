На судоремонтном заводе Севастополя подпольно изготавливали оружие

На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе занимались подпольным изготовлением стрелкового оружия и глушителей.

Комплектующие нашли вовремя обысков в одном из цехов предприятия. Задержаны двое рабочих: один из них работал сварщиком, другой – слесарем.

«Они приходили на работу гораздо раньше остальных, а стружку от изделий выносили в пакетах под видом личных вещей и продуктов», – пишет издание «Подъем» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что ранее в Севастополе обнаружили подпольную оружейную мастерскую, работавшую в цехе по изготовлению надгробий.

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