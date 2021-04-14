Происшествия
На судоремонтном заводе Севастополя подпольно изготавливали оружие
На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе занимались подпольным изготовлением стрелкового оружия и глушителей.
Комплектующие нашли вовремя обысков в одном из цехов предприятия. Задержаны двое рабочих: один из них работал сварщиком, другой – слесарем.
«Они приходили на работу гораздо раньше остальных, а стружку от изделий выносили в пакетах под видом личных вещей и продуктов», – пишет издание «Подъем» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что ранее в Севастополе обнаружили подпольную оружейную мастерскую, работавшую в цехе по изготовлению надгробий.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе проведут ревизию нотариальных контор. В Севастополе начинается новый передел земельной собственности, в рамках которого собираются провести ревизию нотариальных контор.
Сотрудники полиции изъяли две тонны алкоголя в Евпатории. В Евпатории сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около двух тысяч литров контрафактного алкоголя.
В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ. Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.
В Крыму будут судить местного жителя за «оскорбление работников ГИБДД». Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя.
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.
Крымчане оказались в «кредитной яме»
Значительный объем просроченной задолженности по кредитный обязательствам в Крыму и Севастополе сформировался из-за того, что заемщики – предприятия и физлица – не смогли вовремя перестроиться в условиях коронакризиса.
Псковских десантников в Крыму перебросили на север полуострова
Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
10 апреля
В Алуште по обвинению в мошенничестве осудили бывшего чиновника
Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.