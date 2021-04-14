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Коронавирус в Крыму

Крымский ученый заявил о риске «устаревания» вакцин из-за мутации коронавируса

11:18 среда, 14 апреля 2021

Вирус SARS-CoV-2 может измениться настолько, что существующие вакцины станут неэффективными.

Об этом сообщил заведующий лабораторией клеточных технологий и разработки ДНК-лекарств, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Владимир Оберемок.

По его мнению, со временем возникнут и слабые, и сильные подтипы вируса. К примеру, если человек сделал прививку, а в ней не представлены такие антигены, которые есть в новом подтипе вируса, то вакцинация окажется бесполезной. Поэтому разрабатывать вакцины следует с учетом максимально большого количества антигенных свойств.

«Вопрос об универсальности существующих вакцин остается открытым. По результатам наших исследований есть важный критерий в этой области. Если мы ориентируемся, к примеру, на пять антигенов, а в структуре COVID-19 изменится один или два, то вакцина все равно выполнит свою задачу. Такие препараты при условии их максимальной безопасности завоюют рынок надолго», — цитирует ученого пресс-служба вуза.

По словам Владимира Оберемка, вакцинация населения важна, поскольку из-за опасности коронавируса медики не могут дожидаться возникновения коллективного иммунитета. Гарантированный срок действия прививки от COVID-19 колеблется в границах года, поэтому повторная вакцинация может быть уместной, особенно для людей из группы риска.

Ученый считает, что к 2022 году пандемия в России выйдет на низкое плато из-за того, что одна часть людей уже переболеет, а другая — вакцинируется. При этом коронавирус продолжит оставаться таким же опасным еще на протяжении как минимум одного поколения, а использование и усовершенствование вакцин поможет победить его раньше.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.

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