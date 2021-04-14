Крымчане оказались в «кредитной яме»

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Значительный объем просроченной задолженности по кредитный обязательствам в Крыму и Севастополе сформировался из-за того, что заемщики – предприятия и физлица – не смогли вовремя перестроиться в условиях коронакризиса.

Такое мнение озвучил управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, экономист Марат Сафиулин.

На 1 марта 2021 года по итогам 12 месяцев объем просроченной задолженности по кредитам в Республике Крым и Севастополе вырос соответственно на 50,8% и 72%. Регионы заняли третье и первое место в РФ соответственно по увеличению этого показателя, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

«Прошлый год во многом уникален, в том числе по ситуации на финансовом рынке и с кредитными обязательствами. В этих обстоятельствах рост задолженности вполне логичен», - считает Сафиулин.

Он пояснил, что и люди, и бизнес жили и наращивали свою кредитную нагрузку без учета коронакризисных изменений – рассчитывали на определенные результаты, которые в итоге не подтвердились.

По мнению собеседника, особенностью регионов является то, что они не так давно начали встраиваться в кредитный рынок России. Получив доступ к кредитным деньгам, предприятия стали активно привлекать средства, чтобы подготовиться к сезону, но рассчитаться по обязательствам смогли не все. Как правило, причинами этого стали именно кризис и пандемия.

«В Крыму очень много предприятий задействованы в отраслях, которые были признаны особо пострадавшими: туризм, транспорт, авиасообщение, сфера услуг и общественного питания. Их проседание вызвало падение в смежных отраслях. Как результат – невыплаты по кредитам и постепенное наращивание задолженности», - продолжил экономист.

При этом Сафиулин подчеркнул, что ситуация не является критической. На задолженность необходимо смотреть в динамике, отметил он. Если размер долгов начнет постепенно снижаться с началом сезона и дальнейшим снятием ограничений, то это один сценарий. Совсем другая ситуация может произойти, если долги со временем не только не уменьшатся, но и вырастут.

«Если долги превысят 90 дней и более, банкам придется применять инструменты по возвращению заемных средств, что в свою очередь чревато судебными разбирательствами и банкротствами», - подытожил эксперт.

Однако ситуация в мире складывается таким образом, что Крым ожидает еще один высокий туристический сезон, уверен Сафиулин.

«Поэтому можно предположить, что ближе к осени регион отыграет позиции в рейтинге и займет более подобающее место», - надеется он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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