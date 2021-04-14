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Коронавирус в Крыму

Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели

10:36 среда, 14 апреля 2021
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели

фото © pixabay.com

Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.

Об этом сегодня во время брифинга сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«К сожалению, в течение двух последних недель отмечаем четкую тенденцию к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, – сообщила Пеньковская. – Уровень заболеваемости вырос практически в два раза».

Наихудшая ситуация в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии: помимо роста количества заражений отмечается и увеличение показателей заболеваемости по сравнению с республиканским.

«Последние две недели отличаются еще и ростом количества завозных случаев коронавирусной инфекции из сопредельного государства, Украины, где очень неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции на фоне фактического отсутствия иммунизации против данного заболевания. Если до этого у нас регистрировалось в неделю один-два завозных случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, (из них) 15 с территории Украины, 2 из Турции, 1 из другого зарубежного государства», – добавила Пеньковская.

По данным министра здравоохранения республики Александра Остапенко, за неделю в Крыму зарегистрировали 645 случаев заражения коронавирусом и 31 летальный случай.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 38 869 человек. Выздоровевших за весь период 36 242 человека, умерли 1 140 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.

В Крыму опять растет число новых заражений. За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму за год значительно выросла смертность населения. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

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