Какой сегодня праздник 14 апреля

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Сегодня, 14 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Семаргла (Праздник огня)

Семаргл (или Симаргл) — Огнебог. Считается, что это Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага. Огнебог хранит семена и посевы и может оборачиваться священным крылатым псом.

Семаргла почитают в те дни, когда в народном календаре упоминаются обряды и приметы, связанные с огнем и кострами. 14 апреля Семаргл топит последние снега.

Есть упоминания о появлении Семаргла на свет из пламени. Говорят, что однажды сам небесный кузнец Сварог, ударив магическим молотом о камень Алатырь, высек из камня божественные искры. Искры ярко разгорелись, и в их пламени появился огненный бог Семаргл, восседавший на златогривом коне серебряной масти. Но, казавшись тихим и мирным героем, Семаргл оставлял выжженный след везде, где бы ни ступала нога его коня.

День независимости студенчества Среднего Урала

Правительство решило одним махом ампутировать проблемы студенчества. В начале 1998 года под руководством зампреда Олега Сысуева была разработана реформа, которая позволила бы «реструктуризировать» финансирование высшего образования. В переводе на язык российской реальности это означало «сократить расходы». Количество вузов, преподавателей и студентов уменьшилось бы в разы. 12 марта 1998 года на совещании в Нижнем Новгороде РАПОС постановила: 14 апреля в городах, где много вузов, надо провести акции протеста. Громче всех студенты негодовали в Екатеринбурге.

Студенты осадили Белый дом. Потом милиция будет говорить о провокаторах из числа нацболов, анархистов и разной «демшизы», но полтора часа толпа просто галдела и смеялась, переминаясь на морозе с ноги на ногу.

Лидеры митинга зашли в Белый дом – и вдруг перед входом появился ОМОН и перекрыл доступ. Из за угла грозно выехал БТР. Две сотни омоновцев в касках и бронежилетах, со щитами и дубинками оцепили правительственное здание и оттеснили толпу. Студентов били резиновыми палками и отшвыривали от себя толчками щитов, валили с ног, не жалели даже девчонок.

А потом власти каялись. Официально объявили, что в свалке травмированы были только трое – две студентки и омоновец, однако власти каялись искренне. Начальник ГУВД области генерал Валерий Краев подал в отставку. А студенты Екатеринбурга объявили 14 апреля своим праздником – Днем независимости студенчества Среднего Урала.

Марья - зажги снега

На Руси этот день называли, «Марья-пролубница», «Марья – зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь», «Марья – пустые щи».

В старину верили, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос. Была и присказка: «Марья со снежками в овражках играет, солнечные лучи призывает».

Также сегодня, 14 апреля, отмечают такие праздники:

- День ГАИ в Украине

- День родного языка в Грузии

- Начало солнечного Нового года в Индии

- Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day)

- День хрюкочущих зелюков

- День алфавита Нко (N'Ko Alphabet Day)

- Всемирный день холотропного дыхания (Global Holotropic Breathwork Day)

- Черный день в Южной Корее

- День молодежи в Анголе

- День бывших супругов (National Ex-Spouse Day) в США

- День ореха «пекан» (National Pecan Day) в США

- Панамериканский день (Pan American Day)

- День детской алопеции (Children with Alopecia Day) в США

Сегодня именины празднуют: Ефим, Макар, Василид, Мария, Авраамий, Евлогий, Ахаз, Геронтий, Иоанн.

Что происходило 14 апреля в прошлые годы

1687 - английский король Яков II дал равные права католикам и протестантам.

1768 - Максим Железняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины).

1848 - в России введен секретный цензурный комитет для наблюдения за прессой;

1852 - При Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (нынеИсторический архив Украины в Киеве).

1863 - в Петербурге состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем»

1871 - в Германии основан парламентрейхстаг.

1895 - на совещании социал-демократов в Петербурге Ленин познакомился с Крупской;

1912 - авария «Титаника».

1930 - На экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко «Земля».

1930 - после отказа в получении зарубежной визы в Москве застрелился российский поэт Владимир Маяковский (есть версия, что он был убит).

1943 - в системе Наркомата обороны СССР создано Главное управление контрразведки «Смерть шпионам» («СМЕРШ»);

1943 - в немецком концлагере застрелен сын Сталина Яков Джугашвили.

1944 - советские войска завершили Одесскую операцию;

1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1978 - в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным.

1991 - из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн. долл.;

2003 - расшифрован человеческий геном.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 апреля. Какие праздники будут завтра?

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