Власть
Какие особенности сдачи экзаменов ждут выпускников школ 2021 года
фото © Новости Крыма
В этом году в связи с эпидемиологическими условиями отменен досрочный период сдачи итоговых экзаменов для школьников.
Также сокращено количество обязательных предметов в едином госэкзамене, сообщила сегодня на пресс-конференции министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
«Единый госэкзамен будет заключаться в сдаче одного обязательного экзамена по русскому языку (математика в этом году отменена) и до пяти предметов по выбору, которые требуются для поступления в высшие учебные заведения. Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике», — отметила Валентина Лаврик.
Она также подчеркнула, что попробовать сдать ЕГЭ могут и десятиклассники, если программа по выбранному предмету уже полностью изучена, как правило, это математика.
Новшества ждут и девятиклассников. Вместо четырех экзаменов, которые сдавались в предыдущие годы в рамках государственной итоговой аттестации, в этом году обязательными являются только два – по русскому языку и математике.
«Новое направление – это контрольные работы, которые будут написаны по одному из предметов. Их результаты не повлияют на получение аттестата. Они будут проведены с 17 по 24 мая», — добавила Валентина Лаврик.
Она отметила, что в этом году в Крыму 11-е классы окончат около 11 тыс. человек . В прошлом году из 10 тыс. 685 выпускников ЕГЭ сдавали примерно 8 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе снесут детский сад. Ни один частный детсад в Севастополе, кроме еврейского, не является лицензированным, и одно из таких учреждений, расположенных на территории садового товарищества, снесут.
«Все будут наказаны»: губернатор Севастополя об изъятии девочки из семьи. Девочку Алину вернули ее бабушке Елене Валентиновне. Беспрецедентный случай под личный контроль взял губернатор Михаил Развожаев.
Выпускные в Крыму обещают провести в свободном режиме. Как это будет сочетаться с требованиями властей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию непонятно.
Как будут сдавать экзамены выпускники школ в 2021 году. В Министерстве просвещения РФ и Рособорнадзоре сообщили о новом регламенте сдачи экзаменов, который будет действовать в 2021 году.
В Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники
В Крыму наблюдается интенсивное перемещение российской военной техники.
Какие особенности сдачи экзаменов ждут выпускников школ 2021 года
В этом году в связи с эпидемиологическими условиями отменен досрочный период сдачи итоговых экзаменов для школьников.
За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов
За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.
Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей
Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.
12 апреля
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза за последние две недели.