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Власть

Какие особенности сдачи экзаменов ждут выпускников школ 2021 года

19:41 среда, 14 апреля 2021
Какие особенности сдачи экзаменов ждут выпускников школ 2021 года

фото © Новости Крыма

В этом году в связи с эпидемиологическими условиями отменен досрочный период сдачи итоговых экзаменов для школьников.

Также сокращено количество обязательных предметов в едином госэкзамене, сообщила сегодня на пресс-конференции министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

«Единый госэкзамен будет заключаться в сдаче одного обязательного экзамена по русскому языку (математика в этом году отменена) и до пяти предметов по выбору, которые требуются для поступления в высшие учебные заведения. Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике», — отметила Валентина Лаврик.

Она также подчеркнула, что попробовать сдать ЕГЭ могут и десятиклассники, если программа по выбранному предмету уже полностью изучена, как правило, это математика.

Новшества ждут и девятиклассников. Вместо четырех экзаменов, которые сдавались в предыдущие годы в рамках государственной итоговой аттестации, в этом году обязательными являются только два – по русскому языку и математике.

«Новое направление – это контрольные работы, которые будут написаны по одному из предметов. Их результаты не повлияют на получение аттестата. Они будут проведены с 17 по 24 мая», — добавила Валентина Лаврик.

Она отметила, что в этом году в Крыму 11-е классы окончат около 11 тыс. человек . В прошлом году из 10 тыс. 685 выпускников ЕГЭ сдавали примерно 8 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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