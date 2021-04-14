ФАС проконтролирует цены на отдых в Крыму

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на российских курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что, по информации СМИ, отдых в Крыму стоит дороже, чем в Египте.

«Идут жалобы граждан на то, что поскольку закрываются страны (для отдыха) или не открываются по причине коронавируса, то наши люди сориентировались на внутренний туризм, но тут же наши туристические компании, гостиницы начали очень резко поднимать цены. И это вместо того, чтобы наоборот создать привлекательные условия для граждан. Одна из газет недавно написала, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе «все включено», - возмутилась Матвиенко.

По словам Матвиенко, таким образом владельцы мест размещения «отталкивают наших граждан от собственных курортов, гостиниц и туристических объектов». Чтобы не допускать необоснованного роста цен на курортах страны, спикер проучила профильному комитету по соцполитике проконтролировать вместе с ФАС эту ситуацию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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