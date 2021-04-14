Автомобиль «скорой» перевернулся в Севастополе

Автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся в результате ДТП, произошедшего на улице Толстого в Севастополе.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на главного врача Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяну Стульбу.

«В 14.45 на перекрестке улиц Льва Толстого и Ивана Голубца водитель (грузового) автомобиля Foton не предоставил преимущества движению автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, допустив при этом столкновение и ударив своей передней частью заднюю часть автомобиля «скорой медицинской помощи», что и привело к опрокидыванию», – сообщила Стульба.

Медики торопились на вызов к пациенту с инсультом. Стульба отметила, что водитель грузовика был в наушниках, поэтому не слышал спецсигнал. В то же время водитель «скорой» – один из лучших в Центре экстренной медицины, где работает с 2014 года. Его общий стаж вождения – 42 года.

В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль «скорой помощи» эвакуирован на подстанцию. Идет проверка по факту ДТП.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму женщина угнала автомобиль и попала в ДТП. В Сакском районе Крыма 43-летняя женщина угнала автомобиль у односельчанина и попала в ДТП.

В Крыму рассказали что делать при нападении клещей. Как подготовиться к сезону клещей и что делать, если насекомое уже на коже, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.

В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок. Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.

Стали известны подробности «нырка» ВАЗа в кювет в Балаклаве. Накануне в Балаклаве на улице Крестовского в Севастополе произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.