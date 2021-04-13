Восстановление разворованных автобусов обойдется Симферополю в 92 млн рублей

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Администрация Симферополя оценила в 92 млн рублей ремонт новых автобусов муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс», которые были разобраны и простаивали без дела.

Их восстановление позволит вдвое увеличить количество подвижного состава на городских маршрутах, сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«Мы подготовили обращение и ждем субсидию на восстановление подвижного состава. Это позволит увеличить больше, чем в два раза, выход на линию автобусов, и привлечь дополнительные средства, – сказал Демидов. – Мы написали заявку на 92 млн рублей. Была проведена оценка».

Глава администрации Симферополя добавил, что власти разработали комплекс мер по выводу предприятия на стабильное функционирование. «Мы разработали дорожную карту, по которой основная задача – вывести предприятие на нормальное функционирование, на нормальную финансово-экономическую, хозяйственную деятельность. Выделили нам субсидию на покрытие кредиторской задолженности, – уточнил Демидов. – Разработали мероприятия по оптимизации деятельности, по оптимизации экономики, по увеличению сбора на каждом автобусе. Осталось эту дорожную карту выполнить, проконтролировав все этапы ее выполнения».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудники прокуратуры и МВД выясняют, кто из бывшего руководства «Горавтотранса» допустил необоснованный простой и разукомплектование новых автобусов. Из 140 машин без дела стояли 68 единиц транспорта.

Более года назад было принято решение передать в МУП «Горавтотранс» автобусы, купленные за счет Республики Крым, чтобы увеличить количество транспорта на муниципальных маршрутах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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