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Водный кризис

Водохранилища Крыма получили много воды за неделю с дождями

10:22 вторник, 13 апреля 2021
Водохранилища Крыма получили много воды за неделю с дождями

фото © Новости Крыма

Притоки в водохранилища Симферополя и Ялты за прошедшую неделю увеличились практически в два раза по сравнению с показателями предыдущей недели.

Об этом на брифинге по водоснабжению заявила вице-премьер республики Светлана Маслова.

По ее информации, за прошедшую неделю притоки в водохранилища, питающие Симферополь и прилегающие районы, составил 2,4 миллиона кубометров. Полезный объем трех водохранилищ – Симферопольского, Партизанского, Аянского – составляет на сегодняшний день около 7,9 миллиона кубометров.

«Удалось сократить расход на 14 тысяч в связи с большим забором из артезианских источников и борьбой с утечками, которая, как мы видим, дает свой положительный результат», - отметила Маслова.

Водохранилища, питающие Ялту, за неделю получили 2,6 миллиона кубометров притоков. Полезный объем в них увеличился до 11,1 миллиона кубометров, расход сохранился на уровне 45 тысяч кубометров в сутки и по-прежнему обеспечивается частично из альтернативных источников – водопадов.

Дожди, которые сейчас идут на полуострове, позволяют немного улучшить прогнозы по водоснабжению, отметила вице-премьер.

«С учетом мероприятий по экономии воды с переходом на артезианскую воду, есть позитивный настрой на то, что мы сохраним достаточный объем воды в водохранилищах, что, может быть, позволит нам рассмотреть изменения графика подачи воды. Но на сегодня об этом говорить, наверное, преждевременно», - заключила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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