Власти Севастополя организуют шашлык-зону

Пожарить шашлык с помощью собственных переносных мангалов смогут туристы на территории Тороповой дачи.

Для этих целей на одном из участков популярного места отдыха будет оборудована специальная площадка, сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова.

«Торопова дача является природоохранной территорией и одновременно общедоступным местом отдыха, которое на сегодняшний день открыто для посещения. Порядок мы наводим силами своего подведомственного учреждения, поэтому очень просим жителей города соблюдать чистоту», — сказала глава природоохранного ведомства в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Данная территория имеет ряд ограничений, однако использование специально оборудованной площадки при соблюдении всех противопожарных норм — возможно, отметила Юлия Гаврилова.

Кроме того, сотрудниками департамента также было принято решение открыть шлагбаум при въезде на территорию Тороповой дачи для облегченного доступа маломобильных граждан.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил организовать на объекте работу сотрудников лесничества, которые бы следили за порядком на этой территории, особенно в выходные дни.

«Понятно, что бремя содержания, когда это было в аренде, несли частники — теперь это несет город. Поэтому, во-первых, порядок должен быть; во-вторых, конечно, надо контролировать и уборку», — отметил глава региона.

Напомним: ранее в социальных сетях распространялась информация о планируемом закрытии Тороповой дачи для посещения. В департаменте природных ресурсов и экологии города тогда заявили, что упомянутый вопрос ведомством не поднимался и ограничивать посещение этой территории не планируется.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 13 апреля. Сегодня, 13 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 12 апреля. Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Подросток сбежала из дома, чтобы сходить в салон красоты в Ялте. В дежурную часть полиции Ялты обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

В Крыму ко Дню Победы решили провести «факельное шествие». Более двух сотен мероприятий решили провести в Крыму ко Дню Победы 9 мая.