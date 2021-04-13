Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +12
море +9

Власть

В Ялте на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

12:38 вторник, 13 апреля 2021
Ялта

Власти Крыма, несмотря на пандемию коронавируса, с 16 по 18 апреля планируют провести сельскохозяйственные ярмарки в Ялте, Массандре, Кореизе, Гурзуфе, Никите и Симеизе, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Так, 16 апреля сельскохозяйственные ярмарки планируют провести в Кореизе в районе дома №27 по Севастопольскому шоссе, в Массандре в районе дома №22 по улице Винодела Егорова, в Никите у дома №7, в Ялте – в районе дома №77 по улице Свердлова, у дома №1 по улице Грибоедова, у молокозавода на улице Спендиарова.

В субботу, 17 апреля, ярмарки запланированы в Форосе у дома №18 по улице Космонавтов, в Никите у дома №7, в Массандре у домов № 32-34 по улице Стахановской, у дома №13 по Южнобережному шоссе, а также у дома №22 по улице Винодела Егорова, в Гурзуфе у дома №18 по улице 60-летия СССР и у дома №10 по улице Артековской и в Стройгородке на стадионе.

В воскресенье, 18 апреля, сельскохозяйственные ярмарки планируют провести в Гурзуфе у дома №12 по улице Соловьева, у дома №18 по улице 60 лет СССР, у дома №10 по улице Артековская, в Массандре у дома №22 по улице Винодела Егорова, на улице Стахановская в районе домов 32-34, в Никите у дома №7, в Симеизе в районе дома №46 по улице Советской.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 12 апреля. Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Подросток сбежала из дома, чтобы сходить в салон красоты в Ялте. В дежурную часть полиции Ялты обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

В Крыму ко Дню Победы решили провести «факельное шествие». Более двух сотен мероприятий решили провести в Крыму ко Дню Победы 9 мая.

Какой сегодня праздник 11 апреля. Сегодня, 11 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.

Власть
Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым

Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым

В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Севастополе готовят масштабную транспортную реформу

В Севастополе готовят масштабную транспортную реформу

Севастополь ждет масштабная транспортная реформа. Менять движение общественного транспорта будут, сокращая дублирующие маршруты, обустраивая пересадочные узлы и сменив процесс оплаты проезда.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации