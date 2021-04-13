В Ялте на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Власти Крыма, несмотря на пандемию коронавируса, с 16 по 18 апреля планируют провести сельскохозяйственные ярмарки в Ялте, Массандре, Кореизе, Гурзуфе, Никите и Симеизе, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Так, 16 апреля сельскохозяйственные ярмарки планируют провести в Кореизе в районе дома №27 по Севастопольскому шоссе, в Массандре в районе дома №22 по улице Винодела Егорова, в Никите у дома №7, в Ялте – в районе дома №77 по улице Свердлова, у дома №1 по улице Грибоедова, у молокозавода на улице Спендиарова.

В субботу, 17 апреля, ярмарки запланированы в Форосе у дома №18 по улице Космонавтов, в Никите у дома №7, в Массандре у домов № 32-34 по улице Стахановской, у дома №13 по Южнобережному шоссе, а также у дома №22 по улице Винодела Егорова, в Гурзуфе у дома №18 по улице 60-летия СССР и у дома №10 по улице Артековской и в Стройгородке на стадионе.

В воскресенье, 18 апреля, сельскохозяйственные ярмарки планируют провести в Гурзуфе у дома №12 по улице Соловьева, у дома №18 по улице 60 лет СССР, у дома №10 по улице Артековская, в Массандре у дома №22 по улице Винодела Егорова, на улице Стахановская в районе домов 32-34, в Никите у дома №7, в Симеизе в районе дома №46 по улице Советской.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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