В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса

Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты в других крупных городах республики.

На сегодняшний день всего в Республике Крым первым компонентом вакцинированы 85 829 человек, вторым — 58 897.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за год значительно выросла смертность населения. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

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