Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму опять растет число новых заражений ● За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19 ● В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса ● Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни ● Еще 94 крымчнина заразились ковидом
В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса
Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.
Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты в других крупных городах республики.
На сегодняшний день всего в Республике Крым первым компонентом вакцинированы 85 829 человек, вторым — 58 897.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за год значительно выросла смертность населения. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.
За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса. На ранних этапах отличить ОРВИ или грипп от коронавирусной инфекции без специального теста практически невозможно, при этом в период межсезонья вирусные инфекции активизируются.
Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы
В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.
Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым
В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
10 апреля
В Крыму мать закопала тело новорожденного ребенка
22 часа назад
В Севастополе готовят масштабную транспортную реформу
Севастополь ждет масштабная транспортная реформа. Менять движение общественного транспорта будут, сокращая дублирующие маршруты, обустраивая пересадочные узлы и сменив процесс оплаты проезда.