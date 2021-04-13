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Коронавирус в Крыму

В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса

Сделать прививку без предварительной записи можно с 13 апреля в будние дни с 10:00 до 16:00.

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты в других крупных городах республики.

На сегодняшний день всего в Республике Крым первым компонентом вакцинированы 85 829 человек, вторым — 58 897.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за год значительно выросла смертность населения. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса. На ранних этапах отличить ОРВИ или грипп от коронавирусной инфекции без специального теста практически невозможно, при этом в период межсезонья вирусные инфекции активизируются.

Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.

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