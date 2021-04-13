В Севастополе при прокладке траншеи повредили более десяти платанов

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Более десяти многолетних платанов на улице Парковой были варварски уничтожены путем разрушения их корневой системы.

Корни многолетних деревьев были попросту перерублены лопатами в ходе прокладки силового кабеля. Судя по предъявленной строителями схеме прокладки, кабель должен был протянуться к печальному недострою – «рекреационному комплексу» на ул. Парковой, заказчиком строительства которого выступает ООО «Таласса».

Видимо, для того чтобы не тратиться на восстановление асфальтового покрытия или дорогостоящей тротуарной плитки, заказчик работ нанял разнорабочих, чтобы они просто лопатами прокопали траншею впритык к платанам. И те, без стеснения, рубили корни, мешавшие прокладке кабеля. И, если бы очевидцы происходящего не вызвали полицию и представителя департамента городского хозяйства, аллея с полусотней деревьев была бы уничтожена полностью.

Пока прибывшими на место специалистами вынесено предписание о приостановке работ, выясняется сумма нанесенного природе ущерба.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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