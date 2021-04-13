В Севастополе готовят масштабную транспортную реформу

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Севастополь ждет масштабная транспортная реформа. Менять движение общественного транспорта будут, сокращая дублирующие маршруты, обустраивая пересадочные узлы и сменив процесс оплаты проезда.

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.

«Департаментом в прошлом году с привлечением специалистов проведен анализ текущего состояния организации работы общественного транспорта, по результатам которого разработаны определенные рекомендации к формированию новой маршрутной сети, а также разработан документ планирования развития регулярных перевозок до 2026 года», – заявил Павел Иено.

Специалисты, в частности, обнаружили «нарушения качества инфраструктуры, ее надежности и комфортности». Отдельно глава профильного департамента выделил проблему дублирования маршрутов общественного транспорта.

«В общем, сама система имеет существенные проблемы на сегодняшний день», – подчеркнул Иено.

В рамках формирования новой маршрутной сети специалистами, в частности, было предложено сокращение дублирующих маршрутов общественного транспорта, создающих нагрузку на главную транспортную ось.

По словам Павла Иено, в департаменте понимают, что сокращать маршруты можно только с одновременным повышением вместимости самих автобусов и созданием оптимальных условий для их работы. В списке таких условий: создание выделенных полос, обустройство заездных карманов, современных остановочных павильонов.

Новую маршрутную сеть планируется сформировать по принципу «магистральных» (основных) и «подвозочных» (второстепенных) маршрутов, при этом заранее обеспечив их «бесшовную стыковку», чтобы минимизировать время ожидания и обеспечить комфортный доступ для пожилых пассажиров и маломобильных граждан.

«Для формирования сети на основе «магистральных» и «подвозочных» маршрутов необходимо внедрить расширенное билетное меню, включающее в себя сквозные, безлимитные тарифы, тариф «90 минут». Данное билетное меню позволит не платить дважды при пересадке на общественном транспорте и снизить затраты населения на поездки – так называемый «бесшовный переход» с одного вида транспорта на другой по единому тарифу», – заявил Павел Иено.

Кроме того, в городе намерены стимулировать пассажиров к переходу на безналичный расчет. Оплата проезда картой как в наземном, так и на морском транспорте должна быть дешевле на 30% в сравнении с оплатой наличными.

«Проектом документа по планированию предполагалось изменить маршрутную сеть одномоментно – еще в текущем году, но, внимательно проанализировав ситуацию, и во избежание негативного эффекта предлагаем вводить изменения поэтапно до 2023 года, начиная с центральной оси города – основных магистральных дорог», – сказал Павел Иено.

В тексте использованы материалы: Форпост

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