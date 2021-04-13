В Севастополе думают над экономным тарифом для будущей электрички

Городская электричка будет «вписана» в систему общественного транспорта Севастополя не только географически, но и экономически — власти планируют разработать тариф, который позволит экономить, используя в своем маршруте несколько видов транспорта, в том числе — и морской.

Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«На этот проект выделены деньги, и он идет в комплексе с дорогами и морским транспортом. Это будет такая мультитранспортная карта. Будем думать над каким-то единым тарифом, чтобы вся эта система работала, дополняя друг друга и давая по всему маршруту экономию человеку, который использует разные виды транспорта», — сообщил губернатор.

Михаил Развожаев еще раз напомнил, что запустить так называемый городской трамвай планируется по двум маршрутам: со станции «Севастополь пассажирский» (ж/д вокзал) до «Золотой Балки» (Балаклава) и до Камышового шоссе. Объединить две линии в кольцо, увы, невозможно из-за существующей застройки.

«Хотелось бы, конечно, там кольцо иметь, но кольцо в принципе невозможно. Уже такая застройка плотная, что мы этого не получим. Проходы тоннельные, эстакадные в Севастополе маловероятны, потому что, опять же, это связано с госреестром и так далее», — объяснил губернатор.

Проект призван разгрузить центр Севастополя за счет оптимизации маршрута и за счет пересевших на общественный транспорт владельцев машин. Их планируют переориентировать на электричку в том числе и с помощью дополнительного, более высокого уровня сервиса.

«Это будет точно обход пробок, и многие люди, которые понимают и ценят время, будут выбирать это, предпочитая своему личному автомобильному транспорту. Опыт Москвы показал, что очень многие с центральной кольцевой на железную дорогу пересели, потому что это действительно удобно, комфортно, там есть интернет, кондиционер и все остальное», — рассказал глава города.

Однако своевременность проекта противоречит логике комплексного и перспективного градостроения Севастополя. Генерального плана развития города до сих пор нет, и поэтому говорить о том, откуда куда и зачем прокладывать рельсы — преждевременно, настаивает председатель комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

«Считаю неверной саму идею обсуждения частного проекта без понимания общих перспектив развития города, — говорит Вячеслав Горелов. — Нельзя рассматривать проект „городской электрички», не понимая, куда, как и почему будет развиваться Севастополь, где в нем будут спальные районы, а где территории приложения сил. Необходимо создавать группу для обсуждения проекта Генерального плана, частью которого является транспортная схема, в том числе, возможно, городская электричка, рокада, перехватывающие парковки и иные объекты городской, транспортной, инженерной и туристической инфраструктуры».

Обсуждать электричку сегодня смысла нет, согласился Михаил Развожаев.

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