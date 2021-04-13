Происшествия
В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ
фото © Новости Крыма
Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.
Одна из потерпевших лишилась 58 тысяч, а другая - 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как выяснилось, злоумышленница предложила помочь получить гражданство РФ в ускоренном режиме. Она ввела в заблуждение женщин, убедив их в том, что может повлиять на решение юридических вопросов.
Участковые задержали подозреваемую в Симферополе, по месту ее жительства. Ранее она уже была судима за мошенничество. В преступлении девушка созналась и рассказала, что чужие деньги она потратила на личные нужды.
В отношении нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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