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Происшествия

В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ

18:17 вторник, 13 апреля 2021
В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ

фото © Новости Крыма

Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.

Одна из потерпевших лишилась 58 тысяч, а другая - 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как выяснилось, злоумышленница предложила помочь получить гражданство РФ в ускоренном режиме. Она ввела в заблуждение женщин, убедив их в том, что может повлиять на решение юридических вопросов.

Участковые задержали подозреваемую в Симферополе, по месту ее жительства. Ранее она уже была судима за мошенничество. В преступлении девушка созналась и рассказала, что чужие деньги она потратила на личные нужды.

В отношении нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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