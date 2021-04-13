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Общество

В Крыму за год значительно выросла смертность населения

09:29 вторник, 13 апреля 2021

Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

Так, в январе - феврале 2021 года она составила 2,86 тыс. человек и по сравнению с тем же периодом 2020 года она увеличилась на 57%, сообщает Крымстат.

Так, по итогам января-февраля текущего года число родившихся уменьшилось на 6% - до 2,7 тыс. человек, число умерших увеличилось на 16% - до 5,6 тыс. человек. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 2 раза.

Число умерших превысило число родившихся во всех регионах Крыма, утверждает Крымстат.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни. За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Еще 94 крымчнина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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