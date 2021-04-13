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В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию
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Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.
Он заявил РИА Новости, что российские туристы, планировавшие отдых на турецких курортах, «могут посетить полуостров».
«Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым», — сказал Черняк.
По его словам, места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. «Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее», — пояснил он.
Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. Он заявил, что заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. По его словам, из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда.
Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россияне стали массово отказываться от поездок в Турцию. Число россиян, желающих отдохнуть в Турции, в последние дни сократилось на четверть, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров.
Эксперты решили, что Крыму нужны премиум отели. Акции раннего бронирования показали огромный интерес ко всему Черноморскому побережью и Крыму в частности. При этом основным вопросом для туротрасли остается недостаток отелей высокого уровня.
Крым стал дороже Сочи и Антальи. Отдых по системе «все включено» в регионе дороже, чем за границей.
Туроператоры рассказали о способах сэкономить на отдыхе в Крыму. Найти недорогие отели на майские праздники можно даже в Сочи и Крыму, выбирая менее раскрученные места.
В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.
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